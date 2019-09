Temporale su Bari, allagamenti in Fiera: l'ingresso è 'in spalla' all'amico

In spalla all'amico per attraversare senza bagnarsi il 'lago' venutosi a creare all'ingresso della Fiera.

Lo scatto, postato da un cittadino su Fb e ripreso da diverse utenti, tra cui la pagina FB 'La voce del San Paolo', sta facendo il giro del social. Nella foto si vede l'uomo varcare il cancello di ingresso trasportato 'a spalla' da un amico, a sua volta a piedi nudi nella pozzanghera.

In concomitanza con il forte acquazzone di questa mattina, in alcuni viali della Fiera si sono verificati degli allagamenti, con conseguenti disagi per i visitatori.