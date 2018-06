Tombini otturati dai rifiuti, pulizie in corso al quartiere Libertà

Interventi di pulizia tombini in corso, questa mattina, in alcune strade del quartiere Libertà. A darne notizia tramite Facebook è l'assessore Angelo Tomasicchio. Le operazioni di manutenzione riguardano, in particolare, via Netti, via Michele Mirenghi, via Rogadeo. "Le grate di scorrimento acqua - scrive l'assessore - non venivano pulite da diverso tempo ma dentro è stato trovato di tutto". In particolare, rifiuti che otturavano le grate rendendo difficoltoso il deflusso dell'acqua, con conseguenti allagamenti delle strade interessate.