Pioggia battente in città, disagi dal centro alle periferie. Rotatoria San Marcello chiusa: è caos

La pioggia battente di questa mattina, sommata a quella caduta da ieri sulla città di Bari, sta creando diversi problemi ad automobilisti e pedoni in diverse zone del capoluogo. Code e rallentamenti sono segnalati in corrispondenza della rotatoria di San Marcello, dove fino al 17 saranno attivi i lavori per la riqualificazione delle condotte fognarie cominciati a fine dicembre per risolvere (si spera definitivamente) il problema degli allagamenti: "Un caos - spiega il consigliere comunale di centrodestra, Giuseppe Carrieri - che ha generato notevoli disservizi a centinaia di cittadini che si recano al lavoro o a scuola".

Problemi a Carrassi e in centro

Segnalazioni di disagi anche su via Giulio Petroni, per la presenza di pozzanghere a bordo strade. Le lamentele arrivano soprattutto dai commercianti con alcuni negozi "inondati di acqua sporca" come sottolinea il gestore di un'attività con un messaggio sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro. Problemi anche in pieno centro, come segnalato dal Comitato di Salvaguardia Umbertina: strade allagate difficilmente praticabili per i pedoni, lungo via Celentano, via Bozzi, via Montenegro.

