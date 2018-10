Allagamenti nel sottopasso di Santa Fara, interventi completati: "A breve lavori su via Camillo Rosalba"

Con la realizzazione della nuova segnatica orizzontale, si completano i lavori nella zona di Santa Fara, relativi alla modifica del sistema di raccolta delle acque bianche e di scavo dei pozzi anidri, con l’obiettivo di scongiurare il ripetersi dei fenomeni di allagamento del sottopasso in via generale Bellomo in occasione di precipitazioni particolarmente intense.

Venerdì prossimo, 19 ottobre, è prevista invece un’interruzione del traffico veicolare su via Camillo Rosalba, a partire dalle ore 12, per consentire ai tecnici - spiegano da Palazzo di Città - "di eseguire le prove di permeabilità del suolo propedeutiche allo scavo di un pozzo anidro nei pressi del primo dei sottopassi esistenti sulla strada. Infatti, sebbene siano stati effettuati interventi di pulizia delle vasche e delle griglie e di manutenzione delle pompe, il sottopasso in questione continua ad allagarsi in caso di forte pioggia".

"Abbiamo deciso di realizzare sul primo dei sottopassi di via Camillo Rosalba un intervento analogo a quello appena ultimato nella zona di Santa Fara, che si è rivelato efficace per risolvere i continui allagamenti - commenta Giuseppe Galasso -. Fortunatamente l’altro sottopasso di questa arteria del quartiere Poggiofranco non presenta alcuna criticità grazie a un canale che riesce ad intercettare e smaltire le acque senza che queste si riversino nel sottopasso causandovi allagamenti. Il canale è stato comunque oggetto di un accurato intervento di pulizia eseguito nei giorni scorsi".