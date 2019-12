I nuovi marciapiedi non bloccano gli allagamenti in corso Benedetto croce: maxi pozzanghere all'incrocio

Piove in città e corso Benedetto Croce si trasforma in acquitrino, con pozzanghere profonde che impediscono l'attraversamento della strada ai pedoni. La denuncia, corredata di foto, arriva dall'associazione Sos Città, che mostra lo stato dell'incrocio con via Adige nella serata di ieri. Situazione che in mattinata non è cambiata con il ritorno del maltempo.

"L'effetto 'bacinella' che si viene a creare è un pugno nello stomaco sensi pensa che la realizzazione dei nuovi marciapiedi doveva servire a migliorare la situazione e invece? - spiegano dall'associazione - Si stava meglio prima. Sembra paradossale eppure è così. Di sicuro, non si può continuare a far finta di niente. Il problema deve essere necessariamente risolto"

Gallery