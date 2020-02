Tracima la fogna per il maltempo: olio sversato in via Petroni, strada chiusa al traffico in attesa dell'Aqp

Troppa pressione nelle tubature per il temporale che da questa mattina sta sferzando la provincia barese e la fogna tracima, portando in superfice una grossa quantità d'olio. È accaduto nel pomeriggio in via Prospero Petroni, a Bari, strada chiusa al traffico nel tratto tra corso Cavour e via Melo per evitare ai mezzi di passaggio di scivolare sull'asfalto bagnato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale, in attesa dell'arrivo dei tecnici di Acquedotto pugliese per il ripristino della fognatura.

"Si consiglia percorso alternativo verso via Beatillo per chi proviene da corso Cavour" spiegano gli agenti della Locale.

(Foto Domenico De Zio)

Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 17.44

