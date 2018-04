Tubo si rompe nel weekend, allagato il Dipartimento di Chimica al Campus: stop ad esami e lezioni

Grossi disagi, questa mattina, per studenti, docenti e personale che intendevano recarsi nei locali del Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari, nel campus di via Orabona: la struttura, infatti, è al momento inagibile a causa di una rottura delle tubazioni avvenuta nel corso del weekend. Il guasto ha provocato l'allagamento dei primi due piani e di quello interrato del palazzo. All'ingresso è stato affiffo un cartello nel quale c'è scritto che "A causa di una perdita idrica il Dipartimento resta chiuso fino a nuove disposizioni". I disagi hanno interessato lezioni ma anche gli appelli delle sedute d'esame in programma per oggi, questi ultimi rimandati. In corso gli interventi dei tecnici per riparare il guasto.