"Allargate strada San Girolamo", l'appello dei residenti: "Tra restringimento e lungomare pedonale, problemi enormi per il traffico"

"San Girolamo, aiutaci tu... questo muro non lo vogliamo più": recita così lo striscione apparso questa mattina lungo strada San Girolamo, nell'omonimo quartiere. E' l'iniziativa lanciata dai residenti uniti nel gruppo 'Vivere a San Girolamo e Fesca', per tornare a chiedere l'allargamento della via: "Visto che la politica non ci è riuscita - commentano ironizzando - proviamo a chiedere una mano in alto, molto più in alto...".

Ma al netto dell'ironia, il problema - spiegano i residenti - c'è e provoca non pochi disagi: "Per ora non c'è nessun progetto di allargamento - dicono - ma con gli enormi problemi causati dal lungomare pedonale in mano all'inciviltà, il traffico é tutto su strada San Girolamo". Un flusso di auto che, su strada San Girolamo, si trova ad un certo punto incanalato su un tratto molto stretto, con conseguenti problemi: "Questo restringimento costringe quasi a dover transitare un senso di marcia per volta", mandando spesso in tilt la circolazione.