"C'è una bomba a mano sotto il bidone", artificieri in azione su via Amendola

Gli artificieri delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato una bomba a mano, scoperta sotto un cassonetto tra via Amendola e viale Einaudi, nel quartiere San Pasquale di Bari. La presenza dell'ordigno era stata segnalata da alcuni passanti che avevano notato uno strano oggetto in corrispondenza del bidone.

L'intervento della Polizia ha consentito di recuperare la bomba: l'ordigno, di quelli in uso all'Esercito, era in sicurezza, privo di spoletta e d'innesco. Si pensa che possa essere uno di quelli utilizzabili per esercitazioni. Verifiche in corso per capire se fosse dotato di carica interna.