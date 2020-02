Allarme bomba a Bari, chiuso e riaperto sottopasso di via Emanuele Mola: rinvenuto bagaglio abbandonato

E' rimasto chiuso poco meno di un'ora, per un allarme bomba, il sottopasso che collega via Emanuele Mola con l'estramurale e via Oberdan: una segnalazione per una valigia sospetta, ha visto accorrere sul posto pattuglie de Polizia di stato e Polizia Locale.

Unità di artificieri hanno ispezionato il bagaglio, non ravvisando nulla di anomalo. Al termine delle operazioni è stata ripristinata la circolazione pedonale all'interno del sottovia.