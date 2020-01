Allarme bomba in centro: valigia abbandonata sul marciapiede, area interdetta al passaggio

Allarme bomba nel quartiere Murat di Bari. In mattinata i passanti hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di una valigia sul marciapiede antistante il giardino di piazza Garibaldi.

Come da procedura per il rischio di ordigni esplosivi, l'area è stata transennata ed è intervenuta una camionetta dei carabinieri con gli artificieri per 'far brillare' l'oggetto, coadiuvati dal personale della polizia locale. Le operazioni sono attualmente in corso.

Ultimo aggiornamento: ore 13.25

