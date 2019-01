Valigia sospetta in via Brigata Regina, artificieri in azione: il bagaglio era vuoto

Carabinieri in azione, ieri sera, su vua Brigata Regina, per una valigia sospetta lasciata per la strada: il bagaglio era stato rinvenuto in una zona vicina a un supermercato e agli uffici provvisori della Procura. Il traffico è stato subito bloccato per consentire l'intervento degli artificieri: l'esame del trolley ha dato esito negativo e in tarda serata è stata ripristinata la circolazione veicolare.