Valigia sospetta in via Crisanzio: scatta allarme bomba, artificieri sul posto

Allarme bomba in serata in via Crisanzio. La segnalazione di una valigia abbandonata, lasciata davanti al palazzo Chiaia Napolitano, sede del dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università, ha fatto scattare l'intervento di carabinieri e artificieri.

La zona è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti del caso e il traffico è stato bloccato nel tratto tra via Suppa e via De Rossi.