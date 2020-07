Raffica di furti a Noci, il sindaco ai cittadini: "Non diffondete immagini di videosorveglianza, contattate forze dell'ordine"

E' allarme furti a Noci per una escalation di episodi registrati nell'ultimo periodo. Il problema è stato affrontato questa mattina nell'ambito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto Antonia Bellomo. All'incontro hanno partecipato il sindaco, Domenico Nisi, e il Comandante di Polizia Locale, Giuseppe Ricci.

Il primo cittadino ha quindi annunciato che saranno rafforzati i controlli sul territorio, invitando allo stesso tempo tutti a collaborare con le forze dell'ordine.

"Nel corso della riunione - spiega il sindaco in una nota - è emerso che la questione va inquadrata in un fenomeno più ampio, che interessa un’area ben più estesa soprattutto nel periodo estivo. Ho ricevuto ampie rassicurazioni circa l’intensa attività di indagine in corso, finalizzata ad individuare i responsabili di tali reati. Inoltre sarà rafforzata la presenza delle Forze dell’Ordine per le attività di controllo del territorio. Faccio mio e trasferisco a tutti l’invito delle Forze dell’Ordine presenti - Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che ringrazio, a segnalare ogni movimento sospetto di persone o autovetture e a denunciare prontamente eventuali tentativi di furti. Si raccomanda anche di non diffondere le immagini acquisite mediante sistemi di sorveglianza privata, ma a trasferirli alle Forze dell’Ordine, al fine di agevolare le indagini. Invito pertanto tutti alla massima collaborazione, assicurando che si sta facendo tutto il possibile per risolvere il problema".

(foto di repertorio)