Raffiche di vento forte previste su tutta la provincia: scatta l'allerta meteo arancione

Venti di burrasca in arrivo nel Barese. Con una nota la Protezione civile ha lanciato l'allerta meteo arancione per i danni da vento su tutta la Puglia a partire da domani, venerdì 13 dicembre. Previsti "dal tardo pomeriggio e per le successive 24-30 ore - si legge - venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta, su tutto il territorio regionale forti mareggiate lungo le coste esposte".

Anche nel Barese, quindi, scatta a partire dalle 18 di domani e per le successive 24-30 ore l'allerta arancione per rischio vento localizzato"