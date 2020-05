Vento forte e temporali in arrivo in Puglia: scatta l'allerta meteo anche nel Barese

Vento forte e temporali in arrivo nel Barese. A confermare l'ondata di maltempo che già oggi ha investito la Puglia, è il bollettino meteo diramato dalla Protezione civile, nel quale si cita la doppia allerta gialla in programma da domani, 21 maggio, anche nel Barese: per vento a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore; per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle 8 e per le successive 6 ore.

Nello specifico le previsioni meteo parlano di "venti da forti a burrasca nord-orientali sui rilievi della Puglia settentrionale, venti forti settentrionali, con locali raffiche di burrasca sul resto della Puglia" dalla mezzanotte del 21 maggio e per le successive 24 ore. Dalle 8 e per le successive sei ore sono previste invece "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".