Torna il maltempo su Bari e provincia, allerta meteo gialla per la giornata di martedì: in arrivo temporali

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo valida dalle 20 di oggi, 23 settembre, per le successive 24 ore, a cause di un peggioramento delle condizioni, previsto anche su Bari e provincia, più in generale anche sulla Puglia centrale adriatica. Previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. La situazione è destinata a migliorare dalla giornata di mercoledì.