ll maltempo non dà tregua: ancora un'allerta arancione per il vento su Bari e provincia

Una nuova allerta meteo arancione è stata diramata dalla Protezione Civile Regionale della Puglia per la giornata di mercoledì 13 novembre: prosegue, dunque, l'ondata di maltempo che da ieri sera sta creando moltissimi disagi a Bari e, in particolare, nei centri della provincia.

Previsti, per tutto mercoledì, rovesci a carattere temporalesco con quantitativi cumulati da deboli a moderati, accompagnati da attività elettrica e forte vento. L'allerta, infatti, è gialla per le piogge ma arancione proprio per il rischio rappresentato dal vento. VI saranno anche raffiche di burrasca dai quadranti meridionali su tutta la Puglia, con forti mareggiate lungo le coste esposte.

Scuole chiuse ad Altamura e Adelfia

A causa dell'allerta meteo, il Comune di Altamura ha disposto, per domani, la chiusura delle scuole. Il provvedimento, spiegano dal Municipio, è stato reso necessario "anche per proseguire i sopralluoghi e verificare eventuali danni causati dagli odierni eventi meteorologici". Nella mattinata di martedì, infatti, uno scuola bus era rimasto bloccato per le strade della città murgiana, a causa del copioso afflusso d'acqua. Sempre ad Altamura, il maltempo ha provocato la caduta di un ramo che ha ucciso un 80enne, alla periferia del centro barese. Anche ad Adelfia, dove il vento ha provocato la distruzione delle luminarie per la festa di San Trifone, le scuole resteranno chiuse.