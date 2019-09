Pomeriggio di pioggia nell'entroterra barese: scatta l'allerta meteo gialla

Pomeriggio a rischio pioggia nell'entroterra barese. A confermarlo è la Protezione civile, che in una nota ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporale nell'area della 'Puglia Centrale Bradanica', che comprende i comuni baresi di Altamura, Cassano, Gravina, Poggiorsini, Ruvo e Santeramo.

In particolare si attesta la possibilità di "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli o puntualmente moderati" a partire dalle 14 di oggi e per le successive 6 ore.

La situazione non migliorerà all'inizio della prossima settimana: l'allerta meteo gialla proseguire anche dalle 8 di lunedì e per le successive 12 ore, in cui sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", anche in questo caso da deboli a moderati nella stessa area.