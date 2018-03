La primavera che non c'è, allerta gialla della Protezione civile: Bari sotto l'acqua, nevicate sulla Murgia

La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo scattata dalle 13 di oggi e valida per le successive 30 ore, a causa della perturbazione che da ieri sta portando pioggia, temporali e freddo su Bari e provincia. Il capoluogo sarà interessato da precipitazioni anche di forte intensità. Le zone interne, in particolare quelle della Murgia, potranno essere interessate anche da nevicate, oltre i 400 metri di altitudine. Già da stamattina, ad Altamura, Gravina e Gioia del Colle si registrano fiocchi di neve e temperature sotto lo zero. I venti passeranno da forti a burrasca, provenienti dai quadranti settentrionali, specie sulle zone costiere. La situazione negativa proseguirà, con alterni miglioramenti, anche nel weekend.