Dopo il caldo torna il maltempo: in arrivo pioggia e temporali, allerta della protezione Civile

Dopo la tregua del post-ferragosto, torna il maltempo in Puglia e anche nel Barese: per la serata di oggi e la mattinata di domani è stata diramata un'allerta Gialla da parte della Protezione Civile regionale, a causa di una perturbazione che coinvolgerà il capoluogo e le zone limitrofe. Previste piogge anche a carattere di rovescio e temporale, in particolare nelle ore pomeridiane. la situazione migliorerà gradualmente a partire dalla serata di mercoledì.