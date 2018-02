San Valentino al freddo, temperature in calo: allerta meteo, in arrivo nevicate sulla Murgia

Freddo e fiocchi di neve in arrivo sulla Murgia nel giorno di San Valentino: la Prefettura di Bari ha diramato un'allerta meteo della Protezione Civile valida per domani e le successive 14-18 ore in cui si raccomanda attenzione a causa di precipitazioni nevose oltr ei 300 metri d'altezza sulla Puglia e in particolare nelle zone interne del Barese e della Bat. Le temperature, infatti dovrebbero toccare, nella notte, valori prossimi allo 0 o anche leggermente inferiori in centri come Altamura, Santeramo e Gravina.