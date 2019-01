Allerta neve per altre 24 ore, previsto nuovo peggioramento: primi fiocchi anche a Bari

Ancora 24 ore di gelo e neve su Bari e tutta l'area Metropolitana. La Prefettura del capoluogo e la Protezione Civile regionale hanno emesso un nuovo bollettino d'allerta meteo gialla valido dalle 20 di oggi sino alle 20 del 5 gennaio, con un peggioramento complessivo del quadro meteorologico: previste nevicate a tutte le quote con apporti al suo da deboli a moderati, con particolare attenzione per la Murgia, già imbiancata questa notte. I venti passeranno sa forti a burrasca dai quadranti settentrionali con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte.

Intanto i primi fiocchi, seppur misti a pioggia a causa della temperatura non troppo bassa sono arrivati anche in città: nevischio a Carbonara e Ceglie, ma anche a Poggiofranco e Japigia, nonchè nelle zone più interne del capoluogo, così come nei paesi dell'hinterland, da Modugno a Triggiano, fino a Valenzano e Adelfia.

>>> IN PROVINCIA: SOSPESI BUS FAL PER LA MURGIA <<<