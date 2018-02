Allerta temporali nel Barese, la Protezione civile: "Rischio idrogeologico moderato fino al 23 febbraio"

La nota inviata in mattinata parla di "precipitazioni da isolate a sparse dalle 15 del 21 febbraio e per le prossime 27 ore". Comuni in preallerta (codice giallo) per il rischio idrogeologico