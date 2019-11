Vento forte su Bari e provincia: da domani un altro peggioramento, domenica pioggia e temporali

La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla per vento forte su Bari e provincia. La disposizione è valida fino a parte della giornata di domenica 17 novembre. Previste raffiche forti e da burrasca provenienti dai quadranti meridionali. Per domenica, in ogni caso, è previsto un peggioramento anche delle condizioni meteorologiche con pioggia e temporali.