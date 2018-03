Raffiche di vento forte fino a domani: allerta gialla a Bari e in provincia

Le raffiche di vento proveniente da Sud che stanno sferzando Bari e provincia da questa notte, proseguiranno almeno fino a domani. La Prefettura di Bari ha infatti diramato un'allerta gialla di Protezione Civile valevole fino alle 18 di domenica. I venti saranno in rotazione da sud verso i quadranti occidentali, con raffiche di burrasca. Si raccomanda, dunque, la massima attenzione per chi intende mettersi in viaggio o anche per chi abita nei centri abitati dove si sono registrati, nella giornata odierna, diverse cadute di alberi, cartelloni pubblicitari e lampioni.