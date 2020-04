Venti di burrasca in arrivo sulla Puglia: scatta l'allerta meteo gialla

Arrivano venti di burrasca nel Barese. A certificarlo è la Protezione civile, che ha lanciato l'allerta gialla per vento su tutta la Puglia, compresa quindi la provincia barese. In particolare, si legge nella nota, che "a partire dal pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Campania, in estensione a Puglia, Basilicata e Calabria. Venti forti che nelle aree costiere porteranno mareggiate.

