Venti di burrasca e pioggia nel Barese: scatta l'allerta meteo gialla

Pioggia e vento forte sferzeranno la Puglia nelle prossime ore, concentrandosi anche nelle aree costiere. L'allarme arriva dalla Protezione civile, che nel pomeriggio ha diramato l'allerta meteo gialla per vento forte e rischio idrogeologico anche nella zona della 'Puglia centrale adriatica', corrispondente alla provincia barese.

In particolare la nota parla di "forti venti settentrionali dal pomeriggio del 17 dicembre e per le successive 24-30 ore, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, specie sui rilievi e sulle zone costiere". Possibili anche mareggiate, come ricordano dalla Protezione civile, lungo le coste esposte.

Non solo vento. Dalle 16 di oggi e per le successive otto ore c'è anche la possibilità di precipitazioni sparse su tutta la Puglia, che si andranno ad aggiungere ai forti venti e alle mareggiate lungo le coste.