Ondata di gelo e allerta neve nel Barese: stop alla circolazione dei mezzi pesanti

Gelo e neve in arrivo anche nel Barese. Le previsioni meteo per le prossime ore, con l'allerta gialla diramata dalla Protezione civile per tutta la Regione, hanno fatto scattare il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Il provvedimento adottato dalla Prefettura di Bari, riguarda anche il transito dei trasporti e veicoli eccezionali e riguarda l’intero sistema viario della Città Metropolitana di Bari (autostrade, strade statali e provinciali) dalle ore 00:00 del 3 gennaio 2019 "fino a cessata esigenza e salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio del fenomeno".