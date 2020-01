Marijuana pronta per la 'movida' di Altamura: arrestato giovane pusher

I Carabinieri hanno arrestato, nel centro storico di Altamura, un 20enne accusato di spaccio di droga in numerosi locali frequentati da giovani. I militari, dopo alcuni appostamenti, lo hanno fermato trovandolo in possesso di 28 grammi di marijuana suddivisa in altrettante dosi.

La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione: all'inerno sono stati rinvenuti altri 204 della stessa sostanza, due bilancini di precisione e 265 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 20enne è stato quindi sottoposto ai domiciliari e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.