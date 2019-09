Tragedia sul lavoro ad Altamura: operaio 28enne muore in un'azienda di calcestruzzi

Un operaio 28enne di origini albanesi, Kreshnik Gockaj, è morto a seguito di un incidente mentre lavorava in un'azienda di calcestruzzi ad Altamura, in provincia di Bari. La tragedia si è verificata questa mattina. In corso di ricostruzione la dinamica: l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da una macchina tritasassi che si sarebbe azionata all'improvviso. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco ma è stato tutto inutile. La vicenda è al vaglio dei Carabinieri e di funzionari Spesal dell'Asl. che stanno raccogliendo informazioni per chiarire i contorni del tragico episodio.