VIDEO | Altamura, nuovo arresto per l'omicidio Fraccalvieri: i sequestri e i rilievi dei carabinieri

Per il fatto, avvenuto nel 2011, i carabinieri hanno arrestato il 36enne Francesco Mangiatordi: secondo gli investigatori accompagnò in auto il killer sul luogo dell'agguato. Il provvedimento restrittivo è stato adottato in seguito a mirati accertamenti scaturiti dall'operazione Kairos, relativa all'ascesa del clan Nuzzi nel centro murgiano, che tra il gennaio e l’agosto 2017 ha già portato all’esecuzione di 19 ordinanze di custodia cautelare. Nelle immagini diffuse dai carabinieri, i sequestri di armi e droga operati nel corso delle indagini e i rilievi sul luogo dell'omicidio.