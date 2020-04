Otto nuovi casi di Coronavirus ad Altamura, l'appello della sindaca Melodia: "Necessario non abbassare la guardia"

Otto nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati negli ultimi giorni ad Altamura. A comunicarlo, come di consueto su Fb, è la sindaca Rosa Melodia: si tratta nella maggior parte dei casi, ha spiegato la sindaca, di contagi avvenuti "a livello familiare", ad eccezione di un lavoratore impiegato fuori Altamura venuto in contatto con una persona positiva e contagiato.

Un "bilancio pesante", lo ha definito la sindaca, "perché eravamo scesi a 40 escludendo le persone guarite e i 5 purtroppo deceduti, ma c'è stata questa impennata importante, nonostante il dato complessivo della Regione Puglia abbia avuto un calo". "Come vedete - ha ribadito Melodia - come dico sempre, è necessario non abbassare la guardia e continuare a rispettare un isolamento. Siamo di fronte ad un momento difficile che non si risolverà in poco tempo e ci vede tutti e tutte coinvolte".