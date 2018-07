Picchiata dal marito, chiede aiuto ai carabinieri: 40enne ai domiciliari

Arrestato per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della moglie 36enne. In manette è finito, domenica sera, un 40enne pregiudicato di Altamura. I carabinieri sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto della donna, che attraverso la sua denuncia ha raccontato come le vessazioni si ripetessero da sempre. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.