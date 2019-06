Altamura, aggredita da un cane di grossa taglia mentre va in bici: ragazzina in ospedale

Aggredita, mentre era in bici, da un cane di grossa taglia, che si sarebbe avventato contro di lei dopo essere fuggito da un'abitazione. E' accaduto ad Altamura, nel pomeriggio di ieri. In soccorso della giovane sono intervenuti alcuni residenti, richiamati dalle urla della vittima, che avrebbero colpito il cane - un dogo argentino - riuscendo ad allontanarlo.

Succesivamente, momenti di tensione si sono registrati tra i presenti e il proprietario dell'animale, a sua volta intervenuto per immobilizzarlo.

Sul posto sono giunti carabinieri. La ragazzina , soccorso e trasportata in ospedale, non sarebbe comunque in pericolo di vita.