Altamura, controlli in una fabbrica di mangimi: muffe e umidità, sequestrati 3mila quintali di granturco

L'operazione dei carabinieri forestali: il mais, di origine ucraina, era in cattivo stato di conservazione, in locali inadatti allo stoccaggio della merce: sospesa l'attività per lo stabilimento e multa di 4mila euro