Cocaina e hashish da spacciare nel centro di Altamura: preso giovane pusher

I Carabinieri proseguono nel contrasto allo spaccio di droga per le vie del centro di Altamura, nel Barese: dopo l'arresto di pochi giorni fa, i militari hanno bloccato un 19enne, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia ha notato, nella serata di mercoledì, un gruppo di giovani all'interno di un claustro che, i quali, alla vista dei militari, hanno cercato di evitare i controlli. Il 19enne aveva con sé 3 grammi di cocaina e 575 euro in contanti. In precedenza si era disfatto di un pacchetto di sigarette contenente 6 dosi di marijuana. Un'ulteriore perquisizione nelle vicinanze, ha consentito di rinvenire 19 dosi di marijuana, per complessivi 34 grammi.