Fabbricato abusivo nelle campagne di Altamura: scatta sequestro, proprietario denunciato

Immobile sotto sequestro e denuncia per il proprietario. I carabinieri forestali hanno rinvenuto in località Casalia, ad Altamura, un fabbricato abusivo.

La costruzione, realizzata in tufi e cemento e dotata di una pensilina in legno, era ancorata ad una platea in cemento. Oltre al sequestro preventivo della struttura, è scattata per il proprietario la denuncia "per l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire".