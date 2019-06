Sosta notturna in piazza Umberto: nei giardini spunta un'amaca

Una sosta in piazza Umberto per il riposo notturno: e così, nei giardini spunta un'amaca, subito notata, questa mattina, dai residenti della zona. La segnalazione è stata diffusa dal 'Comitato di piazza Umberto'. "Servirebbe maggior tutela per questo che è un giardino storico della città", commentano dal comitato.

Accanto all'amaca - ancora occupata dal 'turista' in sosta - scarpe e una borraccia. In molti hanno pensato a Bruno, il pellegrino portoghese diretto a Gerusalemme, in questi giorni tornato nuovamente in città, anche se in zona non ci sarebbe traccia della sua inseparabile asinella, Salam.