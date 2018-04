Ambulanti in corsia al pediatrico Giovanni XXIII: uova di Pasqua e divertimento per i piccoli pazienti

Uova di Pasqua e tanta allegria per i piccoli ospiti dell'Ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari: una giornata speciale grazie alla generosità della 'CasAmbulanti' metropolitana per un'iniziativa nata dalla collaborazione con l’associazione 'Mystara del Levante' e in partnership con lo storico Consorzio di Operatori sulle aree pubbliche barese 'Cogemercati Bari'. I bambini hanno potuto apprezzare un appuntamento allegro e colorato anche grazie al contributo di giovani volontari in maschera che hanno impoersonato eroi dei fumetti con simpatiche scenette musicali.