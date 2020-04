Gli ambulanti del mercato di Japigia sperano nella riapertura, bancarelle verso una nuova sistemazione

Fermi da marzo per lo stop forzato imposto dalle misure legate all'emergenza Coronavirus, gli ambulanti del mercato di Japigia sperano di poter tornare al più presto a lavorare. La chiusura sta mettendo in crisi gli operatori, che nei giorni scorsi hanno fatto appello al Comune per poter riaprire. L'ipotesi su cui si lavora è quella di una riapertura che preveda però una nuova collocazione per le bancarelle.

"L'amministrazione comunale - spiega in una nota Vito Cassano, referente Fiva Confcommercio delegato per i mercati alimentari - avendo preso atto della drammatica situazione degli operatori ha dato la piena disponibilità a trovare una nuova collocazione temporanea su via Peucetia o via Magna Grecia per i banchi frutta e verdura e su via Pitagora i banchi di pescheria". Una soluzione allo studio di assessorato alle Attività economiche e Municipio 1, che potrebbe venire incontro almeno in parte alle richieste degli operatori. "Attendiamo che il tutto venga messo in pratica nel minor tempo possibile - prosegue Cassano - affinché si possa ritornare a lavorare, anche se con difficoltà logistiche". "Il mercato di via Pitagora - sottolinea infine il delegato di Fiva Confcommercio - potrebbe anche scongiurare inutili assembramenti su altri mercati".