Una discarica abusiva nelle campagne di Carbonara: "Qui rifiuti bruciati e amianto"

Rifiuti di ogni genere e tracce di roghi, insieme a manufatti in cemento amianto abbandonati in piena campagna. E' la situazione fotografata dagli attivisti del M5S, insieme al consigliere del Municipio 4 Vito Saliano, nelle campagne tra Bari e l'ex frazione di Carbonara, tra via della Vela e via Fanelli.

"Un paesaggio surreale", con rifiuti già bruciati e altri accumulati e presumibilmente pronti per essere incendiati. Una situazione che si registra purtroppo non solo in diverse zone del Municipio 4 (come il rione Santa Rita), ma anche in altre aree alla periferia della città (come la zona del Maab).

"La segnalazione - scrive Saliano in una nota - è già stata inoltrata alle forze dell’ordine ed abbiamo aggiornato la mappa dell'amianto della città. Chiederemo nel prossimo Consiglio impegni concreti per gli interventi di bonifica per un problema che diventa sempre più esteso che attiene alla salute di noi cittadini e alla tutela dell’ambiente".