Un sacchetto di cioccolatini per i bimbi che differenziano: dolce Epifania con l'Amiu

Un sacchetto di cioccolatini per i bimbi che differenzieranno una carta, un fazzolettino o una bottiglietta: dolce vigilia dell'Epifania targata Amiu, a Bari, accanto al palazzo dell'Economia in corso Vittorio Emanuele. Il 5 gennario, dalle 10 alle 13, gli operatori dell'azienda di nettezza urbana accoglieranno i piccoli cittadini che, dopo aver conferito un rifiuto, riceveranno in dono un gadget, una scopina o un bidoncino assieme ai cioccolatini.

"Formare i cittadini del futuro"

“Per una seria strategia di gestione dei rifiuti dobbiamo partire dalla formazione dei cittadini del futuro - spiega il presidente Amiu Sabino Persichella -. Per questo abbiamo pensato di lasciare ai bambini della città un regalo, in tema con l’Epifania, per ogni piccolo rifiuto da loro prodotto, una carta di caramella, un fazzolettino, una bottiglietta d'acqua, che butteranno nei raccoglitori che posizioneremo in loco. L'intento è far comprendere ai bambini che non gettare rifiuti per terra fa bene alla città e anche a loro. Questo è per noi il primo passo di un'azione che mira a far acquisire una maggior consapevolezza degli effetti positivi di una corretta differenziazione dei rifiuti. Solo così riusciremo ad incidere positivamente sui comportamenti e sugli stili di vita dei cittadini di domani”.