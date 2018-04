Via rifiuti ingombranti e spazzatura: operatori Amiu in azione in corso Italia

Amiu e polizia locale in azione questa mattina in corso Italia, per ripulire la zona dei portici che costeggiano la ferrovia, spesso al centro delle segnalazioni dei residenti per le sue condizioni di degrado. Di recente, anche Baritoday aveva raccolto le richieste di aiuto di alcuni abitanti della zona, preoccupati anche per la presenza di siringhe. Oltre alla pulizia e alla rimozione di spazzatura e ingombranti, nella zona è stato anche effettuato un lavaggio straordinario.

"In questa zona interveniamo periodicamente - fanno sapere da Amiu - l'ultima a fine ottobre, nonostante le difficoltà dovute per esempio alle auto in divieto di sosta ed alla presenza dei senza fissa dimora che sotto questi portici trovano rifugio. Faremo il possibile per coordinarci con tutti gli attori dell'amministrazione, per garantire alla città un servizio sempre più efficace ed efficiente".