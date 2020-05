Riaprono centri di conferimento e uffici start-up: Amiu riattiva i servizi sospesi per l'emergenza Covid

Sospesi durante il periodo dell'emergenza Coronavirus, ripartono gradualmente i servizi non essenziali di Amiu. Dopo il ritorno delle isole Igenio e la riattivazione del servizio di ritiro degli ingombranti, da oggi riaprono anche i centri di conferimento e raccolta e gli uffici start-up, che osserveranno gli stessi orari del periodo pre-Covid.

Centro di conferimento via Napoli-via Maratona (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14:00-17:00) via Napoli n. 349 con accesso da Via Maratona n. 5

Centro di conferimento via Oberdan (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14.00 - 17.00) via Oberdan n. 13

Centro di conferimento via Martin Luther King (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14.00 - 17.00) via M.L. King angolo via De Laurentis

Centro di raccolta viale Accolti Gil (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato) Z. I. Bari

Centro di conferimento s.p. Ceglie Valenzano (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato) Carbonara/Ceglie – SP Ceglie/Valenzano n. 49.



Uffici Start-up secondo il calendario di apertura vigente nel periodo pre-Covid

- via Fiume (Santo Spirito) è aperto il martedì dalle 8 alle 14, il giovedì dalle 13.30 alle 19.30, il venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle 8 alle 14;

- San Paolo è aperto il lunedì dalle 8 alle 14, il martedì dalle 8 alle 14, il mercoledì dalle 8 alle 14 e il venerdì dalle 13.30 alle 19.30;

- via Napoli è aperto il lunedì dalle 8 alle 14, il mercoledì dalle 13.30 alle 19.30, il giovedì dalle 13.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 14.