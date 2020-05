Tornano le isole ecologiche Igenio e il ritiro degli ingombranti: dal 4 maggio ripartono i servizi Amiu

Amiu Puglia riattiva alcuni dei servizi non essenziali sospesi nei giorni scorsi per l'emergenza Coronavirus. Dal 4 maggio è previsto il ritorno degli Igenio e del ritiro di rifiuti ingombranti, mentre altri servizi si aggiungeranno dall'11 maggio.

"Iniziamo il 4 maggio con il servizio di prenotazione per ritiro ingombranti e ramaglie e con gli Igenio - spiega il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella - che torneranno per le strade di Bari, per poi gradualmente riavviare tutti i servizi non essenziali sospesi a causa della pandemia Covid-19. La priorità - aggiunge Persichella - rimarrà la salute dei lavoratori come è accaduto in questi due mesi di pandemia. L'errore sarebbe pensare che tutto è passato, ma la normalità è ancora lontana dal venire. Per ogni servizio - conclude - stiamo prevedendo ulteriori misure per garantire innanzitutto il distanziamento sociale e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini".

- Dal 4/05 riparte il servizio ordinario IGENIO così come da programma pubblicato sul sito aziendale www.amiupuglia.it

IGENIO 1

Lunedì - Giovedì: Via della Felicità (quartiere S. Pio)

Martedì - Venerdì: Via Caravella angolo via dei Narcisi (quartiere Catino)

Mercoledì - Sabato: Via A. De Pascale (S.Spirito)

IGENIO 2

Lunedì - Giovedì: Via G. Garofalo (c/o Stazione Palese -Macchie) Palese

Martedì - Venerdì: S. Rita ( quartiere Carbonara 2). Martedì: – via Roccaporena; Venerdì: – via R. Dicillo .

Mercoledì - Sabato: Via Lama di Giotta (quartiere Torre a Mare)

- Dal 4/05 riparte il servizio di prenotazione dei ritiri di ingombranti e ramaglie con appuntamenti a partire dall'11 maggio, data per la quale si prevede di riprendere il servizio di ritiro.

- Dal 11/05 si prevede la riapertura dei CCR secondo il calendario di apertura vigente nel periodo pre-Covid

Centro di conferimento via Napoli-via Maratona (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14:00-17:00) via Napoli n. 349 con accesso da Via Maratona n. 5

Centro di conferimento via Oberdan (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14.00 - 17.00) via Oberdan n. 13

Centro di conferimento via Martin Luther King (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14.00 - 17.00) via M.L. King angolo via De Laurentis

Centro di raccolta viale Accolti Gil (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato) Z. I. Bari

Centro di conferimento s.p. Ceglie Valenzano (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato) Carbonara/Ceglie – SP Ceglie/Valenzano n. 49.

- Dal 11/05 si prevede la riapertura degli uffici Start-up secondo il calendario di apertura vigente nel periodo pre-Covid

- via Fiume (Santo Spirito) è aperto il martedì dalle 8 alle 14, il giovedì dalle 13.30 alle 19.30, il venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle 8 alle 14;

- San Paolo è aperto il lunedì dalle 8 alle 14, il martedì dalle 8 alle 14, il mercoledì dalle 8 alle 14 e il venerdì dalle 13.30 alle 19.30;

- via Napoli è aperto il lunedì dalle 8 alle 14, il mercoledì dalle 13.30 alle 19.30, il giovedì dalle 13.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 14.

- Per la prossima settimana si continua, come fatto per le precedenti, con un calendario straordinario di raccolta su tutto il territorio porta a porta che prevede la raccolta del vetro con un calendario per sottozone.