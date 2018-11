Abbonamenti speciali e navette potenziate: l'Amtab presenta il piano bus e Park&Ride per le Feste

Più Park&Ride ed un abbonamento speciale per le feste natalizie: l'Amtab si prepara per dicembre e gennaio, mesi importanti segnati dalle celebrazioni di fine anno e dall'avvio dei saldi di fine stagione, potenziando i collegamenti e proponendo tariffe vantaggiose. A disposizione degli utenti vi sarà un abbonamento 'natalizio' al costo di 20 euro e valido dal 6 dicembre 2018 fino all'Epifania.

Le navette del Park&Ride saranno attive anche nei giorni festivi, ovvero 2, 8, 9, 16, 23, 26 e 30 dicembre, nonché 6 e 13 gennaio 2019. In queste giornate, gli addetti alle aree di sosta saranno operativi dalle 8 alle 23.30. Le linee del servizio effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta proprio alle 8 ed ultimo transito dal centro-città alle 22.40 (navetta A e B) e alle 23.50 (navetta C). Per agevolare i cittadini nel raggiungimento delle aree interessate dalle manifestazioni religiose in onore di S. Nicola, la navetta A, il prossimo 6 dicembre, effettuerà la la prima partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle 4 del mattino.