Amtab navetta A, da lunedì cambia il percorso: nuova fermata al giardino d'Aragona

L’Amtab rende noto che, a partire da lunedì 19 marzo, cambierà il tragitto della Navetta A. Pertanto il bus, dopo aver percorso lungomare Vittorio Veneto, giunto in piazza Massari, non svolterà più a destra per fermarsi di fronte alla Questura ma effettuerà la fermata all’altezza del giardino Isabella d’Aragona, su lungomare De Tullio.

