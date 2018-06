"Trasferire uffici Amtab" nei locali vuoti di via Trevisani: la proposta di tre consiglieri del Municipio I

Ripristinare i locali vuoti nella sede del Municipio I in via Trevisani nel quartiere Libertà dedicandoli a sede dell'Amtab, poichè l'azienda è in procinto di lasciare gli uffici di via Fornari 12 per i costi elevati di gestione: la proposta è stata avanzata dai consiglieri municipali del Pd Giuseppe Corcelli, Nicola De Marzo e Francesco Parisi che chiedono una soluzione per far riaprire parte della struttura rimasta 'orfana' di alcune strutture dedicate all'Anagrafe.

Per i tre esponenti di maggioranza sarbbe importante "che accadesse - spiegano in una nota - perché la sede del Municipio I possa tornare ad avere un ruolo centrale per il Quartiere, dopo aver perso negli anni anche gli uffici di un’altra municipalizzata, l'Amgas, soppressa ormai da tempo non senza creare un disservizio importante per l’utenza, e affinché non restino vuoti locali utili".