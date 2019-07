Card e biglietti con QR code per viaggiare in bus: sui mezzi Amtab arrivano le nuove obliteratrici

Il piano 'innovazione digitale' di Amtab passa alla fase due. Dopo l'annuncio del nuovo sistema Muvt, che consentirà di gestire i pagamenti di biglietti, parcheggi e Zsr attraverso app e carte, sono partite in questi giorni le operazioni di montaggio delle nuove obliteratrici contactless a bordo dei bus. La prima fase di installazione andrà avanti fino al 10 agosto e riguarderà circa 170 mezzi, mentre a regime si arriverà a 190 nuovi dispositivi su altrettanti mezzi. Il nuovo sistema di obliterazione, secondo le stime di Amtab e Comune, entrerà a regime entro i primi giorni di ottobre.

Il sistema Muvt e le nuove obliteratrici

I nuovi dispositivi saranno in grado di validare il titolo di viaggio acquistato tramite l’app MUVT, già disponibile su dispositivi IOS e Android, i titoli caricati sulla MUVT Card (che diventerà disponibile a breve) e i biglietti cartacei dotati di QR code che saranno presto messi in vendita. Nel frattempo, già nei prossimi giorni, gli addetti alla verifica dei biglietti a bordo degli autobus saranno muniti di un nuovo lettore ottico in grado di verificare la validità del biglietto e individuare il possessore del titolo di viaggio attraverso la registrazione del profilo sul server della MUVT Card. Quest’ultima opzione sarà sicuramente necessaria per la verifica degli abbonamenti e delle agevolazioni per gli over 65. "Questi dispositivi - spiegano da Palazzo di Città - rientrano in una più ampia strategia di innovazione del sistema di mobilità cittadino che permette all’azienda e all’amministrazione di monitorare non solo i comportamenti degli utenti del servizio e le loro abitudini ma anche i mezzi maggiormente utilizzati nonché di agevolare la fruizione di alcuni strumenti e le relative procedure".

Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove obliteratrici, per viaggiare a bordo degli autobus cittadini sarà sempre necessario dotarsi di apposito biglietto cartaceo, utilizzare il sistema di SMS o la app MUVT, valida sia per l’acquisto degli autobus sia per il pagamento della sosta su tutte le strisce blu della città.